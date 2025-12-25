La pioggia non rovina la festa, a Valle Mosso il Falò di Natale

Nonostante il maltempo e la pioggia, la comunità di Valle Mosso ha partecipato numerosa al tradizionale falò della Vigilia, organizzato quest’anno dal Comitato della Festa Patronale di S. Eusebio in collaborazione con la squadra A.I.B. di Valdilana, il Gruppo Alpini di Valle Mosso, l’Associazione Passaggio a Oriente e il Gruppo Auser Volontariato Valle Strona, con il patrocinio del comune di Valdilana.

Alle 17 don Mario ha celebrato la Santa Messa solenne a cui sono state invitate le famiglie che camminano con i lori figli nel percorso di catechismo: molti bambini e ragazzi hanno risposto positivamente all’invito delle comunità parrocchiali, partecipando attivamente alla celebrazione.

Prendendo spunto da una canzone, don Mario ha evidenziato la necessità di tornare ad essere umani e di credere negli esseri umani, in un cammino condiviso di pace e fraternità. Nelle famiglie, nel territorio e nel mondo è fondamentale che l’odio e la violenza lascino spazio al dialogo e all’amore.

Al termine della funzione, gli animatori dell’Oratorio hanno proposto i biscotti natalizi per raccogliere fondi per la Parrocchia. A seguire, si è svolto un momento di fraternità con bevande calde e pandoro per lo scambio degli auguri, proprio davanti al calore del falò che è stato acceso, malgrado le precipitazioni.

Ancora una volta la popolazione ha manifestato il proprio legame con le tradizioni che si ripropongono da molti anni: occasioni per vivere la socialità, la condivisione e l’importanza delle relazioni.