Mezzana, il nuovo sindaco Corrado Sola si presenta: “Obiettivi? Efficienza, manutenzione e accoglienza” VIDEO

Da quasi un mese, Mezzana Mortigliengo ha eletto il successore di Alfio Serafia: si tratta di Corrado Sola, funzionario tecnico del comune di Valdilana, con una vasta esperienza nel settore dell'amministrazione pubblica.

Dall'inizio degli anni '00, ha ricoperto l'incarico di consigliere comunale e vicesindaco nelle precedenti legislature. Nei giorni scorsi, il quotidiano Newsbiella.it si è recato in visita per intervistare il nuovo primo cittadino, a cominciare dalla prima azione di governo. “Sicuramente far prendere coscienza di come funziona un Comune e di quello che è un bilancio comunale per chi comincia a svolgere questo incarico per la prima colta – spiega – In secondo luogo, portare a termine le azioni già intraprese e quelle che ci aspettano nei prossimi mesi in base ai finanziamenti che lo Stato elargirà”.

Per Sola gli obiettivi principali sono diversi: “Mantenere il territorio in efficienza, con una buona opera di manutenzione affinché sia sempre accogliente per il visitatore. In secondo luogo, usare al meglio le nostre risorse mirate allo sviluppo del nostro paese”.