"Dalla parte degli animali" appoggia l'evento online di Frandino per i micetti avvelenati di Coggiola

"Dalla parte degli animali" è il gruppo Facebook che è stato creato dall'ex deputata Michela Vittoria Brambilla, conduttrice dell'omonimo programma su Canale 5. Enrico Frandino ha da qualche tempo preso posizione su quel gruppo per ricordare il tragico avvelenamento di 27gattini a Coggiola, avvenuto nelle scorse settimane.

Il blog di Frandino su FB aveva proposto di ricordarli per non dimenticare il tragico crimine, suscitando grande attenzione da parte di animalisti e amici dei felini. Infatti sarà creato un evento online nei prossimi giorni che ha avuto il placet del gruppo di Brambilla.

"Non si poteva girare la testa dall'altra parte - dice Frandino- e io ho creduto importante creare un evento su Facebook in diretta che sarà aperto a chi ama i gatti e gli animali in genere, l'evento prevede recita di pensieri, musica, lettura di poesie per ricordare l'efferato crimine". La data sarà resa nota nei prossimi giorni.