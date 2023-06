È in fase di accertamento la dinamica dell'incidente stradale avvenuto ieri, 4 giugno, a Cavaglià. Stando alle prime ricostruzioni, un'auto avrebbe invaso in curva la corsia opposta e si sarebbe scontrata con un'altra.

Nello schianto, una 70enne straniera di Santhià avrebbe lamentato un dolore alla spalla. Per questo è stata trasportata in ospedale dal 118 per gli accertamenti del caso. Indenne l'altro conducente, un vercellese di 51 anni. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi di rito.