A Cornaredo le finali di kickboxing, in evidenza anche Biella

Domenica scorsa a Cornaredo, nel Milanese, sono andate di scena le finali del titolo nazionale italiano di kickboxing, K1 e muay thai organizzate dalla Federazione WFC–WBFC del presidente Franco Scorrano. Si è così conclusa con il botto la stagione agonistica della palestra “Fitness for life” di Ponderano, con ottime prestazioni dei propri atleti. Vincent Calarco, al peso meno kg 75, ha conquistato meritatamente due titoli italiani nelle specialità di “K1” e di “kick boxing”.

La giornata si era presenta molto impegnativa, considerando il gran numero di finalisti di valore in questa categoria di peso, ma l’ottima preparazione fisica del diciassettenne biellese gli ha permesso di affrontate e vincere i cinque match programmati per la conquista del titolo. Un altro atleta che merita un applauso, anche se non ha superato le eliminatorie per accedere alle finali, è stato Luca Bettonte. Il suo giusto atteggiamento agonistico e l’applicazione delle tecniche da combattimento gli sono state preziose per un ottimo esordio e, soprattutto, per la sua carriera sportiva già dall’anno prossimo.