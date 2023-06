"C'era una volta il Covid 19, i giovani raccontano", appuntamento in biblioteca

Giovedì 8 giugno 2023 alle ore 17.30 la Biblioteca Civica, in collaborazione con Associazione Emanuele Lomonaco - Far Pensare ONLUS, organizza "C'era una volta il Covid-19. I giovani raccontano".

Gli anni della pandemia hanno rappresentato per i giovani un periodo estremamente difficile. Colpiti direttamente dal Covid-19 a causa di ricoveri o lutti nel proprio nucleo familiare, o costretti a rispettare lunghissimi periodi di isolamento a casa per evitare il contagio, hanno trascorso una parte importante della propria crescita senza poter incontrare gli amici o frequentare la scuola insieme ai propri compagni. Questo periodo non potrà essere cancellato ma i danni prodotti dall’isolamento e dalla limitazione degli affetti potrebbero essere limitati permettendo loro di esprimersi, di comunicare le esperienze vissute durante la pandemia e prendendo parte attivamente alla progettazione ed alla costruzione di un mondo diverso. Grazie alla sensibilità dei giovani ai temi delle diseguaglianze, dei cambiamenti climatici, della limitatezza delle risorse ambientali e della fragilità della nostra società, potremmo finalmente comprendere che quella che credevamo la “normalità” poteva essere il nostro vero problema.

Interverranno i vincitori del concorso "Chi sono le vittime del Covid?" del Liceo artistico G.Q. Sella di Biella e Istituto Istruzione Superiore del Cossatese e Vallestrona. La Biblioteca Ragazzi "Rosalia Aglietta Anderi" presenterà alcuni spunti di lettura per lasciarsi il COVID alle spalle.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.