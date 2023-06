Ronco Biellese, riapre l’Ecomuseo della Terracotta

Si terrà domenica 4 giugno, l’inaugurazione d’apertura per la stagione estiva, che aprirà con la passeggiata “Sulle tracce delle terre di Ronco”. Lungo il percorso adatto a tutta la famiglia, verrete accompagnati da Valeria Tonella: guida ambientale ed escursionistica e maestra di “Tornio Zen” alla Scuola delle Terrecotte di Ronco Biellese.

Il progetto è organizzato in collaborazione con il Comune e la Pro Loco di Ronco e la Rete Museale Biellese.

Programma: Ore 14:30, ritrovo presso l’Ecomuseo per la visita guidata, in Via Roma 14. Dalle 15:30 alle 18:00, si terrà la passeggiata nei dintorni di Ronco, alla scoperta degli antichi punti di estrazione dell’argilla e la visita della “giasera”, la ghiacciaia in ottimo stato di conservazione.

La giornata concluderà con il rientro a Ronco e per chi lo desidera, sarà possibile visitare il laboratorio della Scuola delle Terrecotte. In caso di maltempo, la passeggiata verrà sostituita con attività alternative all’interno della Pro Loco e degli ambienti sopracitati.

Per ulteriori informazioni: 370.363.4612

Si ricordano, inoltre, gli appuntamenti della stagione estiva 2023 dell’Ecomuseo della Terracotta di Ronco Biellese, dalle 14:30 alle 18:30:

Domeniche di giugno: 4, 11 e 25

Domeniche di luglio: 2, 9 e 30

Domeniche di agosto: 6, 13 e 27

Domeniche di settembre: 10, 17 e 24

Durante le giornate di apertura sarà possibile visitare l’Ecomuseo, la Scuola delle Terrecotte, l’ex fornace Cantono e partecipare ai laboratori organizzati dalle operatrici ecomuseali.