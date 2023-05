Contrasto allo spaccio di stupefacenti, a Biella scattano le manette verso un 30enne

Nel solco di un mirato servizio diretto alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, gli operatori della Polizia di Stato di Biella hanno tratto in arresto un trentenne di origini marocchine per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

A fronte di un’attenta attività di appostamento, gli operatori intervenuti avevano modo di constatare il ripetersi di un’attività di spaccio all’interno di un appartamento sito nel centro cittadino. Nel corso di tale attività faceva ingresso nell’appartamento un soggetto già conosciuto per alcune precedenti segnalazioni in materia di stupefacente; pertanto, gli agenti di Polizia hanno fatto accesso nello stabile interessato rinvenendo a prima vista sul tavolino del salotto, posto a pochissima distanza dall’ingresso, degli involucri in cellophane chiusi, un bilancino di precisione elettronico, un coltello con lama sporca e un telefono cellulare.

Tenuto conto di quanto rinvenuto si procedeva mediante attività di perquisizione personale e locale, quest’ultima che sortiva esito positivo consentendo di rinvenire all’interno dell’abitazione, nascosti in un cassetto del tavolino e nella stanza da letto, alcuni involucri contenenti diverse tipologie di sostanze stupefacenti già confezionati e suddivisi in dosi e un contenitore in plastica con all’interno denaro in contanti in tagli da piccole dimensioni.

Alla luce di quanto rinvenuto il trentenne, già recidivo per tale tipologie di reato, sentito il Sostituto Procuratore di turno, veniva tratto in arresto. Successivamente, su richiesta del Pubblico Ministero in udienza l’arresto veniva convalidato e disposta la misura della custodia cautelare in carcere.