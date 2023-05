Incidente stradale con tre auto coinvolte, di cui una in sosta. È successo ieri pomeriggio, 30 maggio, in via Delleani, a Biella. La dinamica è in fase di accertamento ma nessuno è rimasto ferito. Solo danni ai mezzi. Sul posto, oltre al 118 per l'assistenza ai conducenti, anche gli agenti di Polizia Locale.