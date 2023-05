Taekwondo, pioggia di medaglie per New Generation

Il 27 e il 28 Maggio si è svolto il campionato Interregionale Marche, competizione di combattimento che si è tenuta presso il PalaPrometeo di Ancona, con la partecipazione di 53 società provenienti da gran parte di Italia. La società New Generation si è presentata con 8 atleti delle categorie Cadets (12-14 anni), Junior e Senior, la maggior parte dei quali saliti a podio con un medagliere complessivo di 3 Oro, 3 Argento e 1 Bronzo, collocando il team in tredicesima posizione nella graduatoria complessiva.

Gli atleti in gara: nella categoria Cadets, Elena Bozzo (cinture rosse/nere) e Orsola Hellen Righi (cinture verdi/blu), entrambe medaglia d'Oro, Edoardo Cominazzi (cinture bianche/gialle), medaglia d'Argento e Margot Avondo (primo debutto nelle cinture rosse/nere) medaglia di Bronzo; nella categoria Junior, Gabriel Spano (cinture bianche/gialle) medaglia d'Oro, Liam Bertoloni (cinture rosse) Andrea Pignolo (cinture gialle/verdi) entrambi medaglia d'Argento; nei Senior Yuri Carollo (cinture rosse), che si è fermato ai quarti.

Una gara in cui sì è visto il duro lavoro di questi ragazzi e un miglioramento concreto delle loro capacità fisiche e tecniche, oltre a dare prova di grande forza di volontà e spirito agonistico, nonostante alcune avversità dettate da cambi di categoria e di peso.

Il Direttore Tecnico Stefano Moi: "Questa ultima gara ha portato grandi soddisfazioni per questo gruppo di atleti, a cui se ne aggiungeranno altri per la prossima stagione, pronti a dare battaglia. Siamo molto orgogliosi di come si sono impegnati e di come hanno lavorato sodo per raggiungere i propri obiettivi, i risultati sono arrivati. Questi atleti però non si fermeranno qui e continueranno a lavorare per migliorare ancora, con determinazione, impegno e passione per il Taekwondo." Il prossimo impegno per la società saranno gli esami di passaggio di grado, attesi prima della pausa estiva.