A Cavaglià la festa del Party Sport 2023, FOTO e VIDEO

E' stato il Comune di Cavaglià quest'anno a ospitare sabato 27 maggio la manifestazione “PartySport 2023”, l'evento, che si pone l’obiettivo di avvicinare i ragazzi alla pratica sportiva, intesa non solo come attività agonistica ma soprattutto come occasione di crescita e socializzazione.

L'evento si è svolto in Piazza Palatucci, e ha coinvolto oltre 1000 tra bambini e ragazzi.

Hanno aderito a Party Sport oltre a Cavaglià i Comuni di Benna, Borriana, Cerrione, Candelo, Dorzano, Gaglianico, Massazza, Ponderano, Roppolo, Salussola, Sandigliano, Verrone, Viverone, e con la partecipazione di Alice Castello e di Santhià.

L'intervista di Mario De Nile dei Tapa Run al sindaco Mosè Brizi e al vice sindaco Giorgio Cabrio