Tamponamento con feriti nella notte tra sabato e domenica sulla Superstrada. A rimanere coinvolte, per cause da accertare, due auto nel tratto di Vigliano Biellese in direzione di Cossato.

Due le persone trasportate in ospedale dai sanitari del 118, con lievi escoriazioni: una donna di 41 anni e un giovane di 21 anni. Sul posto anche gli agenti di Polizia per la raccolta dei rilievi che stabiliranno la dinamica dei fatti.