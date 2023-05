Pollone, Fratelli Piacenza 1733 un'azienda a misura di lavoratore

Fratelli Piacenza 1733, colosso biellese del tessile conosciuto in tutto il mondo, è un'azienda a misura di lavoratore.

Lo dimostra il contratto appena stipulato con le rappresentanze dei lavoratori che prevede benefit vecchi e nuovi per i dipendenti.

Le conferme iniziano dai premi, legati a presenza, produttività e redditività. In particolare, il premio redditività può essere convertito in welfare, acquistando beni o servizi tramite apposita piattaforma: in caso di 100% della redditività convertita in welfare, il premio sarà aumentato del 15%.

Tra i temi importanti di oggi a livello nazionale c'è la natalità, ambito in cui Fratelli Piacenza 1733 contribuisce regalando un bonus di 500 euro i dipendenti a cui nasce un figlio o nel caso di adozione.

Sempre in tema di figli, i genitori possono godere di permessi speciali retribuiti per l’inserimento in asili nido e scuole dell’infanzia, in aggiunta ai normali permessi. E inoltre ci sono borse di studio fino a 2000 euro per i figli che si diplomano o laureano con voti d’eccellenza.

Ma il welfare non si limita alla contrattazione aziendale: Fratelli Piacenza 1733 tutti gli anni organizza per i lavoratori “Il Mese della Prevenzione” con visite mediche ed esami interamente a carico dell'azienda e la “Giornata della Salute e del Benessere”, in cui promuove l’educazione alla corretta alimentazione e allo sport, regalando ai dipendenti brevi corsi di cucina salutare o ingressi in piscina.

E non c'è solo il welfare al centro dell'attenzione di Fratelli Piacenza 1733. Il DNA dell'azienda biellese, riporta storicamente ad un grande impegno nei confronti dell'ambiente, tracciato anche dal loro bilancio di sostenibilità. Il documento, racconta di un'azienda sostenibile e all’avanguardia, concentrata sulla continua diminuzione delle emissioni di CO2, sul recupero delle acque piovane e sul miglioramento qualitativo del processo di depurazione.