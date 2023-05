Corrado Pinzano a caccia di preziosi punti alla 55a edizione del Rally del Salento

“Il Rally del Salento rappresenta la 2a gara di Campionato Italiano. Si tratterà di un tratto atipico, ma molto bello e affascinante!” Sono queste le parole di Pinzano che, prima di partire, confida alla nostra redazione.

“L’ho già corso due volte e nel 2022 siamo andati sul podio - continua il rallista - quest’anno invece sarà più dura, perché nell’ultima gara di Campionato ci siamo guadagnati un quinto posto assoluto… Nonostante il risultato speravo di riuscire ad ottenere un posizionamento migliore”.

Il pilota avrà come navigatore Mauro Turati e insieme, affronteranno la competizione a bordo della Citroen C3; con il numero 5 gareggeranno in Classe R5/Rally 2, appoggiati dalla scuderia New Driver’s Team.

Corrado Pinzano e Mauro Turati, per aggiudicarsi il podio, dovranno competere con un parterre di piloti di prima qualità: campioni italiani ed europei, per una battaglia fino all’ultima prova speciale.