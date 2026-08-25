Bioglio, nuovi orari per la Stazione Carabinieri: aperta tutti i giorni dalle 9 alle 12

Da lunedì 31 agosto cambia l’orario di apertura al pubblico della Stazione Carabinieri di Bioglio, che sarà accessibile tutti i giorni dalle 9 alle 12, comprese domeniche e festività.

Con la comunicazione è stato diffuso anche il prospetto aggiornato degli orari di apertura delle Stazioni Carabinieri della provincia. Andorno Micca riceve il pubblico dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17; Candelo e Cavaglià dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 17; Coggiola e Crevacuore dalle 9 alle 12; Masserano dalle 8 alle 14.

A Mongrando l’orario è dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 16, mentre la Stazione di Mottalciata in Salussola è aperta dalle 9 alle 12. Stessa fascia mattutina per Netro. A Occhieppo Superiore l’accesso è previsto dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 17; a Salussola dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17; a Valdilana dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 17.

La Stazione di Valle Mosso di Valdilana osserva l’orario 8-13 e 14-16, mentre quella di Vigliano Biellese è aperta dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 16.

Gli orari indicati valgono tutti i giorni, domeniche e festività comprese. Le Stazioni Carabinieri di Biella e Cossato sono entrambe operative e aperte al pubblico 24 ore su 24.

Durante le fasce di chiusura al pubblico resta comunque disponibile un dispositivo citofonico che, in caso di necessità, permette il collegamento diretto con la Centrale Operativa del Comando Provinciale Carabinieri, sia per le richieste effettuate sul posto sia telefonicamente.