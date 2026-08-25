Rosazza, concluso l’intervento di manutenzione ordinaria del sentiero che porta al colle della Gragliasca FOTO

Un altro traguardo è stato raggiunto in alta Valle Cervo. È notizia di queste ore che è stato portato a termine l'intervento di manutenzione ordinaria del sentiero che porta al Colle della Gragliasca.

A darne notizia il sindaco di Rosazza Francesca Delmastro: “Dopo il riconoscimento di strada storica di montagna della Regione Piemonte, questo è già il secondo finanziamento per quel sentiero. Ci siamo tanto spesi per portare a termine tale riconoscimento ed oggi, finalmente, qualche piccolo frutto lo portiamo a casa. Grazie ad Andorno Micca che fa sempre da capofila, grazie Sagliano Micca, sempre della partita. Un bellissimo esempio di collaborazione tra enti. Grazie mille infine ad ATL Biella cui collaboriamo sempre con profitto”.