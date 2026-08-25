Dal Nord Ovest - Intrappolati sotto una grata, due cani salvati

Erano finiti all’interno di un tombino, bloccati sotto alcune grate e senza la possibilità di uscire da soli.

È iniziato così, nella zona tra via Stura e la Corona Verde, il recupero che ha permesso di mettere in salvo due cani grazie alla collaborazione tra i Vigili del Fuoco del distaccamento di Nole e la Polizia Locale di Nole. A dare l’allarme è stata una cittadina che, accortasi della loro presenza, ha contattato i soccorsi. Raggiunto il punto segnalato, i Vigili del Fuoco hanno aperto le grate e liberato entrambi gli animali, affidandoli poi agli agenti guidati dal comandante Marco Ortalda.

I due cuccioli sono stati quindi accompagnati al Comando di via Devesi, dove hanno atteso in sicurezza l’arrivo del personale del canile. Dai controlli è emerso che non risultano dotati di microchip e sono stati successivamente presi in custodia dalla struttura competente. Nel frattempo non è mancata una piccola attenzione in più: i dipendenti comunali hanno acquistato del cibo per loro, permettendo ai due ospiti inattesi di rifocillarsi dopo la disavventura a lieto fine.