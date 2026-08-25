Golf, torna l’International Under 16: oltre 160 richieste da 22 Paesi

Dal 2 al 4 settembre il Golf Club Biella Le Betulle ospiterà la 19ª edizione del Reply Italian International Under 16 Championship – Teodoro Soldati Trophy, competizione valida per il World Amateur Golf Ranking e per l’EGA European Men’s Amateur Ranking.

Sono oltre 160 le richieste di iscrizione pervenute da 22 nazioni. Saranno ammessi 140 giocatori, ai quali si aggiungeranno quattro wild card. Tra i favoriti figurano il francese Anatole Fabre, il sudafricano Alexander Frankel, l’olandese Pieter Werner, l’inglese George Cooper e l’irlandese Ollie Mcevoy. Attesa anche per Button Phoenix, primo statunitense iscritto nella storia del torneo.

Gli azzurri, a caccia del decimo successo italiano, saranno guidati da Luca Di Mauro e Mattia Pagani, seguiti da Alessandro Comparone, Leonardo Girardi e Gabriele Dossi. Al via anche i giocatori di casa Filippo Gamma, Tommaso Falla e Andrea Rosso.

La formula prevede 54 buche stroke play, con il taglio al termine dei primi due giri. I primi 60 classificati, insieme agli eventuali pari merito, accederanno alle 18 buche conclusive di venerdì 4 settembre. Al termine della seconda giornata sarà assegnato anche il Nations’ Trophy, sulla base dei due migliori risultati ottenuti dai tre componenti di ciascuna squadra in ogni giro. Il direttore della gara sarà Corrado Graglia.

Il campione uscente è l’olandese Youp Orsel, mentre il Belgio detiene il trofeo per nazioni. La manifestazione è dedicata a Teodoro Soldati, giovane promessa del golf azzurro scomparso nel luglio 2015. Soldati partecipò quattro volte al campionato, classificandosi terzo nel 2013 e conquistando la vittoria l’anno successivo.

L’appuntamento si svolgerà sul percorso di Magnano, con ingresso libero. I risultati potranno essere seguiti in tempo reale attraverso il sito del Golf Club Biella e sul ledwall presente al circolo. Gli aggiornamenti saranno pubblicati anche sui canali social del club.