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CRONACA | 25 agosto 2026, 15:30

Masserano, furgone avvolto dalle fiamme: traffico rallentato all’uscita della Superstrada FOTO

Sul posto Vigili del Fuoco e Guardia di Finanza.

Masserano, furgone avvolto dalle fiamme: traffico rallentato all’uscita della Superstrada (foto di Mattia Baù per newsbiella.it)

Masserano, furgone avvolto dalle fiamme: traffico rallentato all’uscita della Superstrada (foto di Mattia Baù per newsbiella.it)

È andato completamente distrutto il furgone che, nel primo pomeriggio di oggi, 25 agosto, è stato completamente avvolto dalle fiamme. Il fatto è avvenuto poco dopo l’uscita di Masserano sulla Superstrada in direzione di San Giacomo. 

Dalle informazioni raccolte l’uomo alla guida avrebbe avuto la prontezza di accostare il mezzo a lato della carreggiata così da mettersi in salvo. 

Sul posto sono giunti velocemente i Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza del mezzo mentre le cause dell’incendio sono in fase di accertamento. 

Sul posto anche il personale della Guardia di Finanza che ha messo in sicurezza l'area e ha gestito la viabilità, ora rallentata fino alla completa rimozione del veicolo.

g. c.

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