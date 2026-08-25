Masserano, furgone avvolto dalle fiamme: traffico rallentato all’uscita della Superstrada FOTO

È andato completamente distrutto il furgone che, nel primo pomeriggio di oggi, 25 agosto, è stato completamente avvolto dalle fiamme. Il fatto è avvenuto poco dopo l’uscita di Masserano sulla Superstrada in direzione di San Giacomo.

Dalle informazioni raccolte l’uomo alla guida avrebbe avuto la prontezza di accostare il mezzo a lato della carreggiata così da mettersi in salvo.

Sul posto sono giunti velocemente i Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza del mezzo mentre le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.

Sul posto anche il personale della Guardia di Finanza che ha messo in sicurezza l'area e ha gestito la viabilità, ora rallentata fino alla completa rimozione del veicolo.