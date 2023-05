A Mottalciata i Giochi Intercomunali 2023

Si svolgeranno nella giornate di venerdì 2 e sabato 3 Giugno i Giochi Intercomunali 2023 che quest’anno avranno sede presso il comune di Mottalciata e a cui potranno partecipare tutti i bambini frequentanti le scuole primarie, residenti nei comuni di Andorno Micca, Bioglio, Pettinengo, Piatto, Quaregna Cerreto, Ronco Biellese, Ternengo, Valdengo, Vallanzengo, Valle San Nicolao e Zumaglia, oltre chiaramente Mottalciata.

La manifestazione sportiva prevede una cerimonia di apertura che si svolgerà alle 15 di venerdì 2 giugno presso l’Area Sportiva del Comune di Mottalciata e terminerà alle 17.30 circa di sabato 2 giungo subito dopo la cerimonia di premiazione.

Durante le due giornate i bambini partecipanti si sfideranno in gare di atletica che prevedono corsa (velocità e resistenza), salto in alto, salto in lungo e per i più grandi il lancio del peso.

Il presente comunicato è di invito alla testate giornalistiche biellesi, nella speranza che vogliano dare il giusto risalto a una manifestazione sportiva che ormai da decenni si svolge nei nostri comuni e risulta essere un occasione ludica e sportiva che unisce i nostri bambini e i nostri territori.

Il Comitato organizzatore è grato della partecipazione sempre più sentita e numerosa dei nostri ragazzi ed è certo che tale manifestazione continuerà a riscuotere nel tempo il grande successo fin qui ottenuto. Certi che vorrete onorarci della vostra gradita presenza quanto meno nei momenti salienti della manifestazione (cerimonia di apertura e premiazioni) ci auguriamo di potervi accogliere e salutare presso l’Area Sportiva di Mottalciata nelle giornate dell’evento.