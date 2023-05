Di corsa con Su nuraghe per il XXX Giro del Brich

Lunedì Primo maggio 2023, una quarantina di atleti hanno sfidato la pioggia battente per partecipare al XXX Giro del Brich di Zumaglia. Sportivamente, indifferenti all’acqua fastidiosa, ma tanto attesa, i corridori si sono allineati ai nastri di partenza aderendo alla camminata ludico motoria libera a tutti, manifestazione non competitiva, Memorial Carlo e Flavina Valera, ricordo di Giulia Lucia Gravellu.

Nata oltre trent’anni fa, l’iniziativa viene condivisa e patrocinata dai comuni e dagli enti locali; l’edizione 2023 si è svolta in collaborazione con l’Associazione Sportiva Gaglianico 1974, responsabile organizzativo Roberto Cestarioli. Alla manifestazione non competitiva libera a tutti - approvata da FIDAL Federazione Italiana Di Atletica Leggera di Biella Vercelli – hanno partecipato atleti adulti, bambini e compagni di scuola della piccola Giulia Lucia. In palio il “Trofeo Valera”, consegnato all’Associazione Podistica di Vigliano Biellese, squadra con il maggior numero di iscritti.

La targa in ricordo di Giulia Lucia Gravellu è stata assegnata a Valeria Bruna, prima donna arrivata. Per tutti, pacco gara all’iscrizione e, a fine gara, premi a sorteggio, grazie alla generosità di Novacoop, Beer Shop, La Botte.e BigMat di Mondin Imo, prodotti e materiali edili. Infine, “su cumbidu”, generoso rinfresco offerto a tutti i presenti.