109 runners di corsa alla Pollone Poggio Frassati, primi al traguardo Torello Viera e Bonino FOTO e VIDEO

109 runners di corsa alla Pollone Poggio Frassati, primi al traguardo Torello Viera e Bonino (servizio di Mattia Baù per newsbiella.it)

Giornata indimenticabile per tutti gli appassionati di corsa in montagna. Questa mattina, 14 maggio, 109 runners si sono dati appuntamento a Pollone per prendere parte parte alla sesta edizione della Poggio Frassati, gara di 9 chilometri con 1440 metri di dislivello e arrivo al cippo Frassati.

Alla fine, Carlo Torello Viera ha tagliato per primo il traguardo con un tempo di 1h 11' 08''. Alle sue spalle Enzo Mersi (1h 12' 33'') e Giacomo Cerruti (1h 14' 00''). Tra le donne, invece, ha spiccato Matilde Bonino con un tempo pari a 1h24'20'', seguita a ruota da Elisa Arvat (1h 27' 05'') e Margherita De Giuli (1h 29' 44''). Al termine della manifestazione, premiazioni e pranzo in compagnia.