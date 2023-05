Brc, serie C, i risultati del fine settimana dell'U 19, U 15, U 13

SERIE C

07.05.23 Biella Rugby v Rivoli Rugby 27-47 (10-21)

Marcatori. Mete: Salino, Chtaibi, Bodone, Poli. Trasformazioni: Poli (2). Penalty: Poli.

Biella Rugby: S. Scharretta; Marazzato, Salino, Poli, Ciano; Longo, Scaramal; Zanotti, Morandini, Zaporozhets; Bottero, Bodone; Bortolot, Salerno, Agnolio. A disposizione: Arbore, Zignone, Chtaibi, Nesterenko, Salussolia, Revolon.

UNDER 19

07.05.23 Monferrato Rugby v Biella Rugby 54-14 (12-7)

Marcatori. Mete: Trocca e Zavallone. Trasformazioni: Moretti (2)

Biella Rugby: Defilippi; Nardi, Panetti, Moretti, Molinatti; Salussolia, Negro; Givonetti, Trocca, Gregori; Cafaro, Buturca; Zavallone, Casiraghi, Gibello.

Pietro Giordano, coach: “Il punteggio finale non dà pieno merito alla buona performance dei ragazzi della 19, che nonostante siano scesi in campo senza la possibilità di cambi, hanno concluso il primo tempo con un 12 a 7 rimanendo incollati al punteggio. Nel secondo tempo gli innesti hanno fatto decisamente la differenza senza che però i giovani biellesi abbassassero la testa. La partita è stata vinta dalla squadra più forte, ma la nostra compagine non ne esce sconfitta se non sul tabellone”.

UNDER 15

06.05.23 a Cusago (Mi) Torneo Akkademia

Fase a gironi. Brc v Moncalieri 10-12 (m. Salussolia e Zavarise, tr. Salussolia); Brc v Amatori Union Milano 5-0 (m. Zavarise); Brc v Seregno 29-5 (m. Parenzini (2), Deni, Salussolia, Vatteroni, tr. Salussolia (2))

Finale 5°/6° posto. Brc v Lainate 12-7 (m. Salussolia e Deni, tr. Salussolia)27

Biella Rugby: Parenzini; Vitta, Vatteroni, Baiguera, Deni; Salussolia, Bocchino; Zavarise, Mastantuono, Gheller; Gorla, Pidello; Senfet, Protto, Rossi. A disposizione: Facchetti, Borio.

Edo Barbera, coach: “Torneo a due facce. Entrata in campo sottotono: Biella perde le prime due partite con Moncalieri e Amatori Union Milano. Nonostante questo la squadra riesce a ricomporsi per l'ultima partita del girone contro Seregno vincendola. Questa vittoria ci permette di affrontare il Lainate in una finale per il 5°/6° posto poi vinta. Purtroppo le due gare iniziali hanno complicato il percorso in questo torneo precludendoci un risultato finale migliore. Nonostante questo i ragazzi hanno saputo reagire e migliorare all'interno del torneo, cosa che rimane sempre un ottimo traguardo”.

UNDER 13/11/9

07.05.23 a Moncalieri (To) Torneo della Vespa

Adriano Moro, direttore tecnico settore giovanile: “La nostra Under 13 ha vincto il torneo, con cinque vittorie in cinque sfide tra girone eliminatorio, semifinale e finale. I ragazzi del BRC si sono espressi su ottimi livelli, mettendo in pratica la filosofia tattica appresa in allenamento, nel rispetto dei principi del gioco e di adattamento veloce sugli avversari. Molto ben giocate le situazioni di raddoppio offensivo e difensivo, la lettura del fronte d’attacco e le situazioni di sotto numero difensivo nel momento strategico. Siamo molto soddisfatti della strada fatta finora perché i ragazzi crescono a una velocità confortante”.