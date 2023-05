Biella, cade a terra e si ferisce il capo. Ma non vuole andare in Pronto Soccorso: “Non so a chi dare il cane” (foto di repertorio)

Intervento congiunto di 118 e Carabinieri nel parcheggio di un supermercato di Biella per prestare assistenza ad un uomo in difficoltà.

Stando alle prime ricostruzioni, il 58enne era caduto a terra ed era rimasto ferito al capo. Una volta arrivata l'ambulanza, lo stesso avrebbe dapprima rifiutato il trasporto in Pronto Soccorso perché non sapeva a chi affidare il cane che era in sua compagnia.

In seguito, il quattrozampe è stato affidato ad un conoscente e il ferito si è fatto portare in ospedale per gli accertamenti del caso.