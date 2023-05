Le migliori crocchette grain free per la salute dei nostri amici a 4 zampe

L'alimentazione di Fido è un aspetto davvero fondamentale per garantirgli una salute di ferro. Mai cadere nell'errore di pensare che possa nutrirsi come noi. Alcuni alimenti sono proprio dannosi per i nostri cani, e non basta acquistare un cibo qualsiasi per essere tranquilli che lo stiamo nutrendo nel modo corretto.

Oggigiorno, si sente parlare spesso di mangimi grain free, ovvero senza cereali. In effetti, i cani sono carnivori, necessitano dunque di un elevato apporto proteico ed il loro stomaco non riesce a digerire in maniera ottimale cibi come i cereali.

La dicitura grain free indica che il mangime è totalmente privo di cereali e solitamente l'ingrediente principale è la carne o il pesce, ma è sempre importante controllare che si tratti di un alimento completo e non complementare.

I mangimi per cani senza cereali rappresentano un'ottima scelta per garantirgli un'alimentazione sana ed equilibrata. Le crocchette senza cereali sono da preferire poiché Fido non sempre riesce a digerire i cereali, che possono essere dannosi e provocare una serie di problematiche tra cui: allergie, intolleranze, dermatiti, carenza di massa muscolare, dentatura fragile. Ma oltre a ciò, possono addirittura insorgere patologie ben più gravi o problemi al pancreas.

I cani hanno bisogno di carne e non tanto di cereali, che possono solo fargli del male. Le crocchette grain free, non sono tutte uguali, quindi bisogna sempre prestare attenzione a cosa si acquista. Per tutti i padroni che desiderano stare tranquilli in termini dell'alimentazione di Fido, possono andare sul sicuro privilegiando brand come Amusi.

Amusi, conosciuto brand di pet food alta qualità, mette a disposizione una linea di cibo secco per cani senza cereali, adatta sia ai cuccioli che ad esemplari adulti, in due gusti differenti: maiale e agnello. Le crocchette senza cereali Amusi rappresentano la scelta vincente in termini di alimentazione salutare dei nostri amici a zampe.

Può succedere infatti che alcuni cani non tollerano il glutine o alcuni cereali che permettono l'estrusione delle crocchette. I croccantini Amusi grain free sono alimenti senza glutine e senza alcun tipo di cereale all'interno, invece un cibo per cani che non contiene glutine, può invece contenere una percentuale di riso, mais o altri cereali.

Rispetto alle normali crocchette, quelle di Amusi sono migliori perché: includono patate e zucca, due fonti di carboidrati che apportano minerali e vitamine, si adattano perfettamente a cani allergici o sensibili ai cereali, sono formulate da esperti e veterinari nutrizionisti per essere estremamente appetibili, grazie ad ingredienti appositamente selezionati. Insomma, le crocchette senza cereali di Amusi hanno tanto gusto in più, ma con un ingrediente in meno!