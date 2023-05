Giovane sul tettuccio dell'auto al Ponte della Pistolesa, ai Carabinieri spiega: “Qui per riflettere” (foto di repertorio)

Un automobilista nota un giovane a bordo della sua auto all'inizio del Ponte della Pistolesa e, dopo aver scambiato qualche battuta, si preoccupa visto la natura del luogo e richiede l'intervento delle forze dell'ordine.

È successo ieri, 2 maggio: al loro arrivo, i Carabinieri hanno ritrovato il ragazzo seduto sul tettuccio dell'auto. “Mi sono fermato per riflettere”: questa sarebbero state le sue parole di fronte alla richiesta di spiegazioni da parte degli operatori. In seguito, è stato raggiunto dal personale sanitario del 118 per gli accertamenti di rito.