Peretti Cucchi nel 20° Dab Golf Trophy. Piacco hole in one FOTO

Grande successo di partecipazione sabato al Gc Cavaglià per il 20° Dab Golf Trophy (18 buche Stableford, 3 categorie) che ha visto al via 100 partecipanti. Da segnalare le ottime prestazioni dei vincitori Filippo Peretti Cucchi, Enrico Boscono, Domenico Perone e Piero Cantele e la “hole in one” di Giulio Piacco alla buca 9. La gara era valida come interclub di andata con Il Gc Gressoney.

Tutti i giocatori hanno ricevuto una confezione di birra in omaggio, degustato le proposte del noto marchio e contribuito alla lotteria benefica promossa dall’associazione Arkè “Un dentista per amico”.Premiati. 1a categoria: 1° Lordo Filippo Peretti Cucchi Cavaglià 37, 1° Netto Enrico Boscono Cavaglià 43, 2° Netto Fabrizio Fournier Valle D’Aosta 41, 3° Netto Patrizio Ubezio Cavaglià 38. 2a categoria: 1° Netto Domenico Perone Cavaglià 40, 2° Netto Andrea Zucchetti Cavaglià 40, 3° Netto Stefano Bassani Crema 39. 3a categoria: 1° Netto Piero Cantele Cavaglià 40, 2° Netto Donatella Villa Cavaglià 38, 3° Netto Mauro Borca Cavaglià 38. 1° Ladies Antonella Centonze Cavaglià 37. 1° Seniores Davide Baroni Cavaglià 38.

Sarà un maggio denso di eventi importanti al Gc Cavaglià che, dopo l’accoppiata di metà mese con i prestigiosi circuiti nazionali Audi quattro Cup e Trofeo Aci Golf, culminerà con la “Pro-Am del Venticinquennale” in programma giovedì 25 maggio (iscrizioni aperte, formula pro-am 2 score su 5) dove sarà presente il grande Costantino Rocca.Questa settimana si aprirà giovedì con la gara Vino & Bollicine by Team Golf (18 buche Stableford). Sabato farà tappa il circuito con accesso diretto alla finale nazionale Prosecco Cup by Golf Settimo (18 buche Stableford).

Dopo la premiazione a seguire rinfresco. Domenica spazio alla solidarietà con l’evento benefico Trofeo Fondazione Lucrezia Tangorra Onlus (18 buche Stableford) dove il golf sarà accompagnato da degustazioni di prodotti tipici del nostro territorio (gorgonzola dolce Dop, vini piemontesi, biscotti di Novara…), lotterie e premi. Gran finale con lo Chef Giampiero Cravero che delizierà i presenti con uno show cooking esclusivo dove svelerà i segreti per preparare un risotto di livello top.

Info e iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it.