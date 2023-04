1° maggio a Biella tra commemorazioni, musica e partite di scacchi

Ecco qualche idea di che cosa fare a Biella e nel Biellese il 1° maggio.

Per gli sportivi ma non solo, ci sarà il 24° Memorial Pozzo, a Ponderano e a Biella in contemporanea. Per il girone B, gli incontri si disputeranno al Campo 53° Fanteria di Biella: alle 9:30 Brescia – Pro Vercelli; alle 10:20 Pro Vercelli – Sampdoria; alle 11:10 Sampdoria – Brescia. 09:30 PONDERANO - TORINO 10:20 MONZA - PONDERANO 11:10 TORINO - MONZA, Campo 53' Fanteria - Biella (80Cirone D09:30 BRESCIA - PRO VERCELLI 10:20 PROVERCELLI - SAMPDORIA 11:10 SAMPDORIA - BRESCIA 13:00 Pranzo presso il Contro Sportio, alle 14:30 Cerimonia presso la Tomba. Al Campo Meroni Ponderano alle 16:00 3a class. Gir.A-3a class. Gir.B16:50 28 class. Gir.A- 2a class. Gir.B17:40 1a class. Gir.A- 1a ciass. Gir.B

A Biella ci sarà il ricordo di Tavo Burat, nel giorno in cui tradizionalmente si festeggia la Festa del Maj. Alle 12,45, sull'isolotto della Maddalena a Biella, sul torrente Cervo, ci sarà un ritrovo con bandiere e fiori intorno alla lapide che ricorda la condanna al rogo degli eretici dolciniani Margherita da Trento e Fra Alberto.

La Società Musicale “Giuseppe Verdi” – Città di Biella lunedì 1° maggio alle ore 21.00 terrà presso il Palasport di Via Paietta, 49 in Biella un Concerto per la “Festa dei lavoratori – Viva l’operetta”. L'ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento posti. Il programma prevede una carrellata di melodie delle più celebri operette, overture, marce. Le voci soliste saranno quelle del soprano Enrica Maffeo e del Baritono Pier Antonio Rasolo. Presenta la serata: Carlo Serra. Direttore Massimo Folli.

A Candelo al Salone Polivalente è in calendario il Campionato Regionale Giovanile di Scacchi, di Scacchi Club Valle Mosso. I giocatori gareggeranno infatti suddivisi in sei fasce di età biennali, a partire dagli Under 18 per finire con gli Under 8 (dove saranno alle prese con le scacchiere anche giovanissimi di sei anni).

A Ronco Biellese ci sarà il XXX Giro del Brich di Zumaglia Memorial Carlo e Flavina Valera Ricordo di Giulia Lucia Gravellu. Il ritrovo sarà alle ore 8.00 presso il Bar Borgo Nuovo Ronco B.se Partenza ore 9.30 presso il Bar Borgo Nuovo Ronco B.se Arrivo Villa Malpenga Vigliano Biellese.

A Netro ci sarà la Fiera Primaverile, con il raduno dei trattori e delle motoagricole. La festa inizierà con l'esposizione dalle 9,30, seguirà alle 10 il ritrovo dei trattori davanti al polivalente, alle 10,45 la benedizione dei mezzi agricoli, alle 11 la sfilata per le vie del paese, l'aperitivo e il pranzo.

A Candelo ci sarà una visita guidata al Ricetto. Il ritrovo è davanti all’ufficio della Pro Loco 15 minuti prima dell’orario di visita. La durata sarà di 2 ore, dalle 15 alle 17.

A Oropa ci saranno le visite guidate al Santuario, dalle 11 alle 12.30.

A Biella la Pro Loco ha organizzato a partire da Biella Chiavazza, Palasarselli, una passeggiata nel Biellese - Sequoia secolare. Si tratta di un’iniziativa a partire dal mese di maggio per la scoperta di angoli nascosti partendo dalla città di Biella, in collaborazione con al guida escursionistica della Regione Piemonte Marco Macchieraldo Il Macchie - Marco Macchieraldo ideatore dei percorsi. In questo caso il ritrovo è al parcheggio Palasarselli Chiavazza ore 14:30 rientro previsto ore 17:00; Km 10/12; Dislivello 100 mt. Uscita serale alle ore 21, camminata di 80 minuti luci e ceri nella notte per una passeggiata piena di magia.