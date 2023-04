SPB Esso Maxemy, 3 a 1 in casa di Borgofranco

Una vittoria che fa bene al morale, soprattutto in questo finale di campionato. Il terzo posto è sempre in cassaforte per la compagine guidata da coach Bonaccorso. In questo momento i punti di vantaggio sulla quarta sono tredici, che potrebbero diventare dieci in caso di vittoria di Chieri. Un grandissimo campionato per i giovani della Scuola Pallavolo Biellese, che dovranno affrontare queste ultime due gare con grinta e determinazione.

“Siamo stati bravi a riprenderci dopo il secondo set - dice Giacomo Bottigella, top scorer della gara -. Dopo aver vinto il primo parziale con grande scarto, ci siamo rilassati troppo e abbiamo concesso troppi punti. Dal terzo in poi abbiamo ripreso la partita in mano, con grande tenacia abbiamo portato a casa i tre punti. Sappiamo che raggiungere le prime due e quasi impossibile, ma vogliamo comunque continuare a vincere, per tenere alto il morale fino alla fine.”

La prossima gara sarà a Caluso contro Montanaro, sabato prossimo alle 20.30. Una sfida attesa per i nostri ragazzi, che in casa avevano battuto la capolista per 3 a 2!

Borgofranco Volley - SPB Esso Maxemy 1-3

Parziali: 10-25; 25-21; 11-25; 21-25.

Tabellino: Badini 0, Bottigella 21, Castelli 0, Mazzoli 18, Pelle 19, Pozzi 3, Rege 3, Rolando 0, Sarasino 2, Spinello 2, Vicario 0. Liberi: Pelosini, Ressia.