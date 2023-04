A Mottalciata il torneo giovanile di Ping Pong Memorial Foglia Secondino e Rocchi Luciano, FOTO

Sabato 22 all' insegna del tennis tavolo a Mottalciata, dove, organizzato dall' ASD Splendor 1922 con il patrocinio del comune, si è svolto il torneo giovanile di Ping Pong memorial Foglia Secondino e Rocchi Luciano.

Nel palatenda di Mottalciata si sono sfidati i pongisti di 5 società, Splendor 1922, Tennis Tavolo Biella, Tennis Tavolo Vigliano, Tennis Tavolo Oleggio e Coumba Freide di Aosta.

Gli atleti si sono confrontati nelle categorie under 9/11/13/15/17/19 per i l maschile mentre le ragazze si sono cimentate solo nell' under 9/11/13.Per i padroni di casa dello Splendor Autogarbaccio/MBLine vittoria nell' under 9 femminile di Epifani Ginevra, e di Negrone Adele nell' under 11 e 13.Nel settore maschile under nove a La Porta Lorenzo del TT .Biella, che si impone anche nell' under 11.

Under 13 maschile a Alessio Peretti del Tennis Tavolo Biella, mentre Gerbaz Mattia fa sua l under 15.

Cenedese Giacomo del T.T. Vigliano vince l under 17 maschile, mentre Venturotti Leonardo del Coumba Freide vince l under 19 battendo Cenedese in una combattuta finale.

Dopo le gare dei singoli la manifestazione si è chiusa con gli avvincenti incontri dei doppi che sono stati vinti dalla coppia AostanaCurtaz/Cecchini .

Presenti alla cerimonia di premiazione, il Sindaco di Mottalciata Roberto Vanzi, affiancato dai primi cittadini di Castelletto Cervo e Cossato, Omar Giletti , Enrico Moggio, il Figlio di Secondino Foglia e la nipote di Luciano Rocchi e Erica Bisi presidente della Pro Loco di Mottalciata, che ha fornito un notevole supporto all evento.

Nel corso della premiazione è stata presentata la squadra Kids dei giovani pongisti dello Splendor con le nuove divise MBLine e stata inoltre consegnato a Martina Picco dello Splendor un premio speciale.