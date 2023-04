Dragon's karate in campo con i giovani

Asti ospita il Trofeo cucciolo, e Dragon's Karate di Vigliano Biellese fa salire sul tappeto i suoi giovani atleti.

Tutti alla loro prima esperienza, con tanta emozione ma anche determinazione eseguono la prova di kata, Trupia Emma nonostante la tensione per la seconda prova riesce a salire sul podio conquistando una bella medaglia d'argento! I suoi compagni non saliranno sul podio, ma per il Maestro Arpone Palma sia Biscaro Valentina che Boggian Pietro hanno ottimamente gestito la loro prima esperienza!