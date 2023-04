Un'altra mucca impazzita, questa volta a Zubiena

E' successo a Zubiena ieri martedì 11 aprile: al 112 è arrivata una telefonata per chiedere aiuto in quanto una mucca era impazzita, e non si riusciva ad avvicinarla in quanto caricava chiunque ci provasse.

Sul posto sono arrivati i Carabinieri: il proprietario ha chiamato un veterinario che ha provvisto alla sedazione dell'animale che è poi stato portato nella sua stalla e tenuto sotto controllo. Seguiranno accertamenti da parte dei militari.

Nella giornata di lunedì l'Asl era stato chiamato per un caso analogo che era successo a Mongrando (leggi qui Mongrando, mucca si allontana dalla transumanza e ferisce 4 persone).