Trovato senza vita a Roma, lutto nel Biellese per la morte di Alessio Gilberti: aveva 42 anni

Ha suscitato dolore e profonda commozione la notizia della prematura scomparsa di Alessio Gilberti. Aveva solo 42 anni.

Il suo corpo è stato ritrovato senza vita a Roma, dove si era stabilito da qualche anno. Era molto conosciuto in tutto il Biellese, specialmente per la passione per la cucina e l'amore per Pallacanestro Biella. Per anni aveva gestito una tabaccheria in via Lorenzo Cucco, a Chiavazza.

Al momento non è stata resa nota la data del funerale. Numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia, diffusi suoi social.