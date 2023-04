Scoppia la lite alla mensa del Pane Quotidiano di Biella per il posto a sedere

Lite ieri martedì 11 aprile alla mensa del Pane Quotidiano di Biella in via Novara a ora di pranzo: a fare alzare i toni tra due persone nei locali della Caritas, è stato il posto a sedere per consumare il pasto.

All'arrivo dei Carabinieri la situazione era però fortunatamente già tornata alla normalità, le parti si erano già calmate.