Accende la Vespa ma prende fuoco, allarme in serata a Chiavazza (foto di repertorio)

Un giovane prova a mettere in funzione la propria Vespa ma prende fuoco nel giro di un attimo per cause ancora da accertare. È successo ieri sera, intorno alle 21.30, a Chiavazza, nel comune di Biella.

Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco che, nel giro di pochi minuti, sono riusciti ad avere la meglio sulle fiamme. Nessuno è rimasto ferito nell'incendio.