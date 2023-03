Partito il corso di marzo all’Enoteca di Chiavazza “Symposium Wine Training”

È partito lunedì, 27 marzo, il nuovo corso di degustazione in casa “Symposium Wine Training”, l’enoteca chiavazzese. Con 11 partecipanti presenti, le lezione si concentrano - a 360° - su tutti gli aspetti legati alla degustazione e all’abbinamento dei vini.



La prima lezione si è svolta scoprendo l’importanza dei sensi nella valutazione di un vino, e seguiranno due serate di analisi in cui gli allievi apprenderanno con i descrittori le tecniche per valutare le proprietà organolettiche dei vari vini in degustazione. Nell’ultima serata verrà infine spiegato il metodo più armonico dell’abbinamento cibo/vino.



Se sei interessato ai prossimi corsi, puoi contattare Maurizio di SWT ai seguenti contatti:

Tel. 015 0155072 - 335 5982038 (WhatsApp) - sywinetr@gmail.com



Symposium Wine Training si trova a Chiavazza (Biella) in via Fratelli Cairoli 2 a/b/c. Il locale è aperto dal martedì alla domenica, dalle 18:00 alle 22:00.



Pagina Facebook: www.facebook.com/profile.php?id=100087463173508