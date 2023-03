Concluso il corso base di Escursionismo UISP – Nord Ovest

È terminato il primo corso base di escursionismo, che ha visto partecipare una decina di escursionisti desiderosi di migliorare le proprie conoscenze teoriche e le tecniche pratiche di cammino in montagna.

Il corso si è svolto il tre lezioni teoriche e tre uscite pratiche in ambiente durante le quali sono stati affrontati aspetti dell’attrezzatura e dell’abbigliamento, dell’allenamento, di come usare piedi e bastoncini nel modo corretto. Cartografia e orientamento hanno avuto spazio sia in aula, sia sul campo, dove gli allievi si sono cimentati nella lettura e nell’interpretazione delle carte topografiche dei territori in cui si sono svolte le camminate. Qualche cenno di meteorologia non poteva mancare, anche se le condizioni meteo sono sempre state favorevoli allo svolgimento delle escursioni in sicurezza.

Il commento di una partecipante “è stato un corso che ha superato le mie aspettative…. Tanto che invece di tre incontri (che all’inizio mi sembravano anche troppi!) ne avrei voluti almeno il doppio!”. Valeria Tonella, Guida Ambientale Escursionistica e Istruttore Nazionale UISP Montagna, che ha tenuto le lezioni teoriche e accompagnato gli allievi durante le escursioni pratiche è particolarmente soddisfatta: “un gruppo motivato, che fin da subito si è ben affiatato, e che ha affrontato alcuni temi teorici e le salite ripide con entusiasmo e allegria, in ottica di grande condivisione”. Tanto che per l’autunno stiamo pianificando una seconda edizione del corso base di escursionismo. Perché, come hanno riconosciuto i partecipanti, che hanno superato un test finale di 33 domande, “andare in montagna non è solo mettere un piede davanti all’altro, avere alcune nozioni teoriche base e un po’ di tecnica sono fondamentali”.

Le lezioni teoriche si sono tenute a Ponderano, nella Sala delle Associazioni, in Strada Antica per Biella 1, dove Nord Ovest ha trovato casa, grazie alla collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Ponderano. Il corso è stato anche occasione di incontro e conoscenza tra persone con interessi condivisi. Il gruppo che si è creato sicuramente continuerà a ritrovarsi per le prossime iniziative in calendario. La prima, a cui sono invitati tutti gli allievi del corso e i soci di Nord Ovest ASD è la prossima domenica 2 aprile a ViviCittà a Cossato, per una camminata tra le vie cittadine a cui farà seguito, nel pomeriggio, una passeggiata alla scoperta del canyon che il torrente Cervo ha formato erodendo le sabbie sedimentarie multicolori a Castelletto Cervo.