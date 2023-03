Ancora vittorie della SPB Esso Maxemy, 3 a 0 con Reba Volley

Grandissima vittoria in casa per la SPB Esso Maxemy, che riesce ad imporsi per 3 a 0 sulla formazione di Reba Volley. Una gara che poteva essere insidiosa per i biellesi, che hanno saputo gestire il risultato fino alla fine. Grande prova degli schiacciatori biellesi, che hanno messo a referto tanti punti (ben 38 combinati per la diagonale Mazzoli-Bottigella), trascinando alla vittoria la squadra.

“Sono altri 3 punti importanti che aggiungiamo al nostro bagaglio - dice il capitano Fabio Mazzoli -. Non era scontato vincere questa partita, ma noi siamo riusciti ad affrontarla nel migliore dei modi concludendo con un netto 3-0. Ora pensiamo alla partita che ci aspetta, che sarà disputata fuori casa, in un campo ostico come quello di Aosta. Sicuramente cercheremo di continuare la nostra striscia di vittorie, con un occhio rivolto alla classifica.”

Continua il grande campionato della SPB Esso Maxemy, che mantiene anche questa settimana il terzo posto, in attesa del risultato della gara di Mondovì, preda dei ragazzi di coach Bonaccorso.

SPB Esso Maxemy - Reba Volley 3-0

Parziali: 27-25; 25-12; 25-23.

Tabellino: Badini 1, Bottigella 16, Castelli 0, Maio 0, Mazzoli 22, Pelle 6, Pozzi 4, Spinello 7, Vicario 0. Liberi: Pelosini, Ressia.