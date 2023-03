Slow Food, #GustoalCentro a Valdilana

Domani, domenica 26 Marzo, in occasione delle giornate FAI di Primavera, si svolgerà #GustoalCentro, il mercato dei produttori del Consorzio Turistico Alpi Biellesi, dove saremo impegnati in una una degustazione guidata (da prenotare) di 6 nuovi biscotti a base di castagne e mieli biellesi.

I biscotti sono ideati da Andrea Bovo, pasticceria & caffe', B&b il Mandrione, EGDA ETHNOBOTANY AND ETHNOGASTRONOMIC DIVERSITY OF THE ALPS, Frangipane Forno Controcorrente, Gribaud - Locanda Agricola, Sapori Biellesi - DocBi - Centro Studi Biellesi, Trappa di Sordevolo.

Questo laboratorio, che vede coinvolte realtà artigianali, segue il pensiero di quanto già svolto negli anni da Sapori Biellesi, quando Mina Novello studiò la ricetta per le “Navette di Biella” su idea di Franco Grosso. Un biscotto che ricordasse la forma affusolata della navetta, lo strumento che contiene il filato per tessere, realizzato con gli ingredienti tanto cari alle aree montane: farina di castagne, castagne, noci e l’olio ricavato. Ottimo biscotto sempre in produzione.

Per questa attività hanno messo a disposizione la materia prima: Associazione Biellese del Castagno (castagne essiccate e farine di castagne biellesi Associazione Biellese Apicoltori (mieli biellesi) TeriTori-Rete Agricola Biellese (farina biologica biellese macinata a pietra) Gattinera Farm (farina di grano saraceno e fiocchi d’avena bio e gluten free) Ospiti per l'occasione, grazie agli amici di Slow Food Verbano Cusio, Banda Biscotti laboratorio di produzione dolciaria del carcere di Verbania.

E’ possibile prenotare la degustazione guidata inviando un messaggio al 3298911132 segnalando la degustazione a cui si vuole partecipare:

26 marzo ore 11 presso Gusto al Centro (Centro Zegna, Trivero)

26 marzo ore 16:30 presso Gusto al Centro (Centro Zegna, Trivero)