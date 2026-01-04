La tradizione si rinnova, a Biella torna la Fagiolata Benefica della Croce Rossa

Gusto, tradizione e solidarietà si incontrano domenica prossima, 11 gennaio, in occasione della Fagiolata Benefica organizzata dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Biella.

Un appuntamento ormai atteso dalla comunità biellese. Fin dalle prime ore del mattino, volontari e dipendenti della CRI saranno impegnati nella preparazione della tradizionale fagiolata, cucinata secondo una ricetta consolidata nel tempo. I fagioli, accuratamente selezionati, verranno cotti insieme al cotechino e ad altri ingredienti che rendono questo piatto simbolo di convivialità e tradizione.

La distribuzione è prevista a partire dalle 12 presso il cortile della sede, in via Gera 3. L’iniziativa si svolgerà anche in caso di maltempo. Il ricavato della giornata sarà interamente devoluto al Comitato della Croce Rossa di Imperia, duramente colpito da un incendio che ha causato gravi danni ai mezzi e alla sede operativa.

La Croce Rossa di Biella invita tutta la cittadinanza a partecipare numerosa a un momento di condivisione che unisce sapore, tradizione e un importante gesto di solidarietà.