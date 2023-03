Al monastero Samten Ling di Graglia il Lama Drupbon Tsering Rinpoche

Praticanti Buddhisti provenienti da ogni parte d'Italia si riuniranno domenica 26 Marzo presso il monastero Samten Ling di Graglia Santuario per accogliere il Lama Drupbon Tsering Rinpoche, rappresentante della tradizione Drikung Kagyu per tutti i centri buddhisti europei.

Per l'occasione, l'eminente Maestro darà degli insegnamenti sulla pratica meditativa che permette la purificazione del corpo e della mente e conferirà la relativa iniziazione che consente di effettuare i passaggi necessari per raggiungere un profondo stato di chiarezza interiore utile per il risveglio spirituale. L'iniziazione, che verrà conferita per la prima volta in Italia dal Drupbon Tsering Rinpoche, uno dei più qualificati esponenti della antica scuola tibetana, ha per oggetto di meditazione la figura di Vajrasattva, una divinità che rappresenta la mente nel suo stato di purezza adamantina, impermeabile ad ogni possibile contaminazione da parte dei veleni che la agitano: desiderio attaccamento, avversione rabbia, confusione e visioni errate. Si tratta di una potente meditazione che purifica gli atteggiamenti mentali distonici e riporta equilibrio nel cuore di chi la pratica.

“In questo periodo così difficile - dice il venerabile Lama Paljin Tulku Rinpoce, guida spirituale del monastero che ospita l'evento - è importante conoscere un metodo semplice ma efficace per meditare sui principi che possono migliorare la qualità dei nostri pensieri e delle nostre azioni quotidiane. Una mente serena e gioiosa, orientata ad alleviare le nostre e le altrui sofferenze, è un sicuro antidoto ai problemi che ci affliggono. Sono grato al Drupbon Tsering Rinpoche per questa visita, i preziosi insegnamenti che questo grande Maestro ci offrirà, saranno oggetto prossimamente di ritiri aperti a tutti coloro che soffrono di stress, indecisione, depressione o sono vittime di condizioni emotive generate da pensieri perturbanti. La via della felicità passa attraverso la purezza del nostro intimo sentire: la meditazione di purificazione genera sicurezza e potrà essere di aiuto a tutti coloro che sono alla ricerca della pace interiore e intendono dare una svolta positiva alla propria vita".