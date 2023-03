Biella Motor Team, pronti per il Rally Team 971

Si corre domenica 26 marzo, con partenza ed arrivo a Settimo Torinese, l’edizione numero 49 del Rally Team 971, un appuntamento classico del calendario piemontese. Partenza ed arrivo presso il centro commerciale Settimo Cielo con le prove speciali che si disputeranno sulle colline tra Chivassese ed Astigiano.

Presente alla gara anche la scuderia biellese Biella Motor Team che nella gara riservata alle auto moderne schiera Alessandro Colombo e Matteo Grosso, pronti a dare battaglia per la supremazia in classe N2 con la loro Peugeot 106 Rallye. Il numero di gara è il 39. La scuderia è al via anche nel rally riservato alle vetture storiche: con il 110 partiranno Stefano Prosdocimo e Diego Pontarollo sulla Porsche 911 RS del 2° Raggruppamento mentre Alberto Corsi e Roberta Steffani, numero di gara 124, correranno nel 3° Raggruppamento con una Autobianchi A112 Abarth.