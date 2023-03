Un uomo chiede aiuto dall'interno del suo alloggio. I residenti lo sentono e, preoccupati, allertano le forze dell'ordine. È successo ieri, 22 marzo, a Cossato.

Una volta sul posto, i Carabinieri hanno assistito l'uomo, un anziano di 80 anni, visibilmente agitato, fino all'arrivo dei sanitari del 118. In seguito è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti di rito.