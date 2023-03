53enne barcolla per strada, i Carabinieri lo rintracciano e finisce nei guai: aveva con sé un coltello (foto di repertorio)

Alcuni automobilisti notano un uomo che barcolla sulla strada. Preoccupati, allertano i Carabinieri che gli trovano addosso un coltello. È successo ieri, 22 marzo, a Quaregna Cerreto.

Protagonista della vicenda un uomo di 53 anni, residente a Cossato, che ora rischia una denuncia per il possesso dell'arma bianca. In seguito, ha rifiutato il trasporto in ospedale dopo esser stato visitato sul posto dai sanitari del 118.