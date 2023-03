Piemonte Ginnastica in gara alla seconda prova di serie D regionale FGI di Ritmica

Domenica 19 marzo a Candelo la Piemonte Ginnastica, unica società biellese in gara nei Livelli A, B e C, ha partecipato alla seconda prova di serie D regionale FGI di Ritmica.

Tante le associazioni piemontesi con cui le ginnaste biellesi, allenate da Francesca Boggio e Giada Pomini, si sono confrontate, non senza tensione ed emozione, talvolta penalizzanti. In LB Open Giulia Gallo, Rebecca Pulze ed Elisa Tricarichi Perruccio conducono una bella gara, con ambizioni di podio, ma un errore grossolano nell’esercizio in coppia, costato quasi un punto, le porta al 5° posto su 20 squadre.

In LA le Allieve Greta De Giuseppe, Giada Ferrigo, Martina Giavarra, Maria Vittoria Rossi e Vittoria De Santo si classificano 9° su 18 squadre, mentre le squadre Open si piazzano al 6° posto (Alice Barberis, Ludovica Lombardo ed Aurora Cinguino) ed al 10° (Alessandra Mosca, Sofia Piccaluga e Giorgia Falcetti) sempre su 18 squadre in gara. In LC, dove le difficoltà richieste sono superiori, Alice Marcone, Giulia Saramin, Giulia Gavazzi e Giulia Tricarichi Perruccio, con un’esecuzione non brillante e diversi piccoli errori, si collocano al 17° posto su 21 rappresentative partecipanti.

Sabato 18 le giovani ginnaste del settore promozionale Ginnastica per Tutti della FGI partecipano alla gara denominata Sincrogym. Valentina Lucena Alves, Alice Turotti, Elena Janni e Claudia Coden, preparate dall’istruttrice Teresa Romano, si classificano 6°.