New Generation Taekwondo: doppio impegno tra esami di Dan e Insubria Cup

Sabato 13 dicembre la Società New Generation Taekwondo è stata impegnata in un importante doppio fronte: agli esami di passaggio di grado di Dan a Rivarolo Canavese con 4 atleti, di cui si attendono i risultati, e alla competizione di forme Insubria Cup a Milano, con ulteriori 4 atleti.

La partecipazione a entrambi gli eventi conferma la crescita di una Società sportiva che è riuscita nel tempo sia a specializzarsi su più ambiti della disciplina, sia ad avere una grande capacità organizzativa per permettere la crescita dei vari settori, combattimento e forme.

Si attendono gli esiti della commissione degli esami di Dan, mentre per l'Insubria Cup la crescita delle capacità tecniche degli atleti, guidati dall'istruttore Maurice Magoni, è stata ampiamente dimostrata, considerando che alcuni di loro hanno gareggiato in categorie più alte di cintura, proprio per volontà della Società di portare sempre più in alto il proprio livello competitivo: Francesca Tacca (Albano Vercellese) ha guadagnato un Argento nella categoria Master cinture Blu, mentre Marie Leysiane Choup (Biella) ha ottenuto un Bronzo.

Presenti, se pur non a podio: Diego Quaglia (San Germano Vercellese), alla sua seconda esperienza in una delle categorie più competitive, gli Junior cinture Nere e Cristina Ballini (Roasio), al suo primissimo esordio nella categoria Master cinture Nere.