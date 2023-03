Ubriaco vaga per Viverone, soccorso da 118 e Carabinieri (foto di repertorio)

Un uomo è stato notato vagare in stato confusionale lungo la strada per Viverone. A segnalarlo alcuni residenti della zona. È successo ieri sera, 20 marzo.

Sul posto i Carabinieri che hanno proceduto a identificare il passante, un bulgaro di 47 anni, senza fissa dimora, visibilmente ubriaco. In seguito è stato assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso.