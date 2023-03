Bruciano sfalci ma è vietato: multa salata per due uomini di Pralungo e Massazza

Nei giorni scorsi, i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Biella sono intervenuti all'interno di una proprietà privata sita nel comune di Pralungo, riscontrando la violazione dell’ art. 10 c. 2 della l.r. 15/2018, consistente nell’abbruciamento/combustione di materiale vegetale in periodo non consentito dalla vigente normativa. A carico del responsabile, un 71enne del luogo, presente sul posto, è stata irrogata una sanzione amministrativa pari a 400 euro per inosservanza del divieto di abbruciamento di materiale vegetale nel periodo compreso tra il 1° novembre (2022) ed il 31 marzo (2023).

Nel pomeriggio del 17 marzo, i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Sordevolo, si sono attivati per una segnalazione presso una cascina di Massazza, riscontrando la violazione dell’ art. 10 c. 2 della l. r. 15/2018, consistente nell’abbruciamento/combustione di materiale vegetale in periodo non consentito dalla vigente normativa. Sul posto è stato identificato un 55enne del luogo, mentre era intento a smaltire un cumulo di sfalci di bamboo all’interno della sua proprietà. Anche in questo caso è stata comminata una multa di 400 euro per inosservanza del divieto di abbruciamento di materiale vegetale nel periodo compreso tra il 1° novembre (2022) ed il 31 marzo (2023).