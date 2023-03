Con NuovaMente una conferenza sul metodo Bates

L’associazione culturale NuovaMente organizza venerdì 24 marzo ore 21,00 una conferenza ad ingresso libero con prenotazione obbligatoria sul Metodo Bates: vedere senza occhiali con la dottoressa Giuliana Gatti di Milano, laureata in Biotecnologie mediche e docente Scuola Bates Italia.

Il metodo Bates consiste in una metodica alternativa che si prefigge di curare alcuni difetti visivi, considerati solitamente insolubili, mediante specifici esercizi e tecniche. Alla base, il metodo Bates ritiene inutile, e alle volte dannoso, l'utilizzo di occhiali e di interventi chirurgici per la risoluzione di problemi visivi in quanto, secondo Bates, ideatore del metodo, ogni soggetto che inizia a portare gli occhiali incorre inesorabilmente in un peggioramento della propria visione.

Il metodo ideato dal medico statunitense William Bates, consiste in una serie di esercizi mirati a migliorare la vista e a limitare, se non a eliminare, il bisogno di portare gli occhiali. Secondo il dottor Bates, la vista è condizionata dal cervello. In ogni istante, il nostro cervello è impegnato in un processo di confronto, valutazione e immaginazione che gli permette di dare senso a ciò che vede. Solo se la mente e gli occhi sono in completo accordo la visione è perfetta. Questa relazione perfetta però può facilmente alterarsi. Infatti, la visione perfetta non può durare più di uno o due minuti. Spesso chi non vede bene tende a contrastare questo fenomeno fisiologico con sforzi aggiunti affaticando maggiormente non solo gli occhi ma anche il collo.