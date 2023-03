Lutto nel ciclismo biellese per la morte di Fabrizio Retegno "Un campione di bontà"

Lutto nel ciclismo biellese per la morte di Fabrizio Retegno

Giornata triste nel mondo del ciclismo per la Penta Bike a Biella, un grande gruppo di ciclisti appassionati che con lui ha condiviso tanti kilometri in sella alla sua bici. Oggi sabato 17 marzo è infatti mancato all'affetto dei suoi cari a soli 61 anni Fabrizio Retegno.

"Un campione di bontà", così definito dai suoi grandi amici, perchè non si è mai sottratto nell'aiutare chiunque e proprio per questo lascia un grande vuoto nel loro cuore e in quello dei famigliari.

Fabrizio aveva ottenuto anche ottimi risultati in campo sportivo, classificandosi nelle prime posizioni nella Coppa Piemonte di ciclismo su strada.

Fabrizio lascia la compagna Antonella e la figlia Sara che gli sono state vicine fino all'ultimo. I funerali si terranno lunedì.